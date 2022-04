El bisbe de Girona, Francesc Pardo i Artigas, ha mort aquesta nit als 75 anys d'edat. Així ho ha comunicat el bisbat de Girona aquest matí, i ha indicat que en les properes hores anunciaran quan tindrà lloc la missa exequial. També demana a tots els fidels una pregària per a ell.

La missa exequial tindrà lloc aquest dilluns, 4 d’abril, a dos quarts de 12 del matí a la Catedral de Girona. El mateix dia hi haurà instal·lada una capella ardent a la Capella del Corpus de la Catedral, que estarà oberta des de les 8 fins a les 11 del matí.

Pardo havia ingressat a mitjans febrer en una clínica gironina arran d'una llaga a l'estómac que no li parava de sagnar, amb l'esperança que amb repòs i cures pogués millorar. Tot i això, el seu estat de salut va empitjorar i a principis de març va ser ingressat a l'UCI de l'hospital Josep Trueta per una insuficiència respiratòria provocada per broncorespiració. Durant aquest mes que ha estat ingressat la seva salut ha tingut alts i baixos, dins de la gravetat, però finalment no s'ha pogut recuperar. Les complicacions de les darreres hores han estat la causa de la mort.

El vicari General, Mn. Lluís Suñer, ha adreçat una carta als diocesans, on ha agraït en nom de la diòcesi i de la família els esforços dels metges i tot el personal sanitari, així com les pregàries i les mostres d’afecte rebudes. També ha donat gràcies “per tot el que la diòcesi i tots nosaltres hem rebut del seu ministeri episcopal” i ha demanat a totes les parròquies que en les misses d’aquest proper diumenge es pregui pel bisbe.

S'espera que properament s'anunciï qui serà el seu substitut al capdavant del Bisbat. Així mateix, i d’acord amb el Codi de Dret Canònic, s’ha convocat el Col·legi de Consultors, que en situació de seu vacant assumeix el govern de la diòcesi. Aquest òrgan haurà d’elegir en els propers dies un Administrador Diocesà, que per tal que regeixi interinament la diòcesi en absència de bisbe.

Pardo havia celebrat el seu 75è aniversari el passat mes de juny, de manera que, tal com marca el dret canònic, havia presentat la seva renúncia al papa Francesc. Tot i això, a hores d'ara encara no havia estat substituït.