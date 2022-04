Un usuari d’un patinet elèctric va atropellar aquest divendres al matí una dona al «fals» carril bici que hi ha al passeig d’Olot de Girona, a Can Gibert del Pla. El patinet va confondre el «fals» carril com a espai per circular i es va emportar la dona que caminava per la vorera. Va haver de ser atesa per una ambulància. L’Ajuntament va argumentar fa uns mesos que no és un carril bici perquè no està senyalitzat com a tal i després d’una publicació de Diari de Girona, on indicava que moltes persones que es desplacen en bicicleta o patinet confonien el paviment, va decidir posar-hi un banc públic. Els veïns de la zona asseguren que estan farts d’accidents i ensurts. El «fals» carril» havia estat el primer espai per a bicicletes de la ciutat, però es va eliminar per generar-ne altres. Tot i això el paviment és diferent a la resta de la vorera i manté la forma que podria fer pensar que sí que ho és.