Girona s'ha convertit aquest dissabte al matí en un laboratori obert a la ciutadania gràcies a la vuitena edició de la fira «Ciència en equip». Les places de l’Hospital, de Pompeu Fabra i dels Manaies; el pati de les Magnòlies, a la Seu de la Generalitat a Girona, i el passatge d’Emili Blanch i Roig, han acollit diverses activitats i propostes d’experiments per promoure l’interès per la ciència i la tecnologia. Els tallers estaven dinamitzats principalment per alumnat de secundària i universitari, amb el suport de professorat, i professionals de la ciència i la divulgació.

Aquest any, s’havien inscrit a la fira 873 alumnes de 33 centres educatius de secundària de les comarques gironines; així com 175 professors i professores, set grups de recerca de la Universitat de Girona, el centre Espai Cràter, i la filial de l’Institut d’Estudis Catalans Societat Catalana de Física.

A partir de les deu del matí, cada grup d’alumnes amb els seus professors i amb el suport de científics i divulgadors, han realitzat de forma continuada un experiment o conjunt d’experiments per mostrar-los al públic que passava per la zona i que s’interessava per saber què s’estava fent. A la fira hi havia una seixantena d’expositors on qui ho volia podia explorar i participar en un centenar d’experiments científics adaptats a totes les edats.

A més, al llarg de tot el matí l’alumnat i la ciutadania podia participar al «Joc ciència per a la millora social», una gimcana que permetia acompanyar i visitar alguns estands de la fira i a respondre diverses qüestions relacionades amb la ciència. En finalitzar amb èxit el joc es podia recollir un petit detall científic.

«La fira “Ciència en equip”, és un espai de divulgació científica en el món de l’educació ja consolidat en el temps. Es combina i coordina amb altres espais pels quals apostem des de l’Ajuntament, com la “Fira petits grans científics i científiques”, els múltiples recursos educatius, o el Lab0-6 que enguany hem portat a Girona per primera vegada. Apostar per les vocacions científiques no és només una aposta de present, sinó de futur. I aquesta fira és una oportunitat per acostar a la ciutadania al món de la ciència», ha explicat el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran.

«Ciència en equip» està organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics del Servei Educatiu del Gironès conjuntament amb La Caseta-Serveis Educatius de l’Ajuntament de Girona, CaixaForum Girona, i la Universitat de Girona. Es tracta d’una de les propostes educatives i de divulgació que s’ofereix a la ciutadania amb la voluntat de promoure l’interès per la ciència i la tecnologia, així com de visibilitzar la tasca que l’alumnat i la docència realitzen durant tot el curs.

Al mig de la mostra també hi ha aparegut alguna pancarta reivindicativa "en defensa de l’ensenyament públic i de qualitat" i contra el "menyspreu" a les portes de la seu de la Generalitat, enmig de la polèmica dels canvis del Departament que han provocat protestes i vagues de la comunitat educativa catalana.