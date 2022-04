«Fa quaranta-vuit anys que dono classe de llatí a la universitat. Si tu estimes el que fas, i per mi donar classes de llatí sempre ha estat una vocació, no pot ser dolent. Per mi és molt bo donar classes de llatí, però ja se m’està acabant». El passat mes de gener, en una entrevista a Catalunya Ràdio, Mariàngela Vilallonga parlava del final de la seva etapa com a docent. Punt final a una vida professional dedicada a transmetre la seva passió pel llatí i el món clàssic.

«Els estudiants cada any són un any més joves i ara me’ls he trobat tres anys més joves», apuntava Vilalonga que després d’un breu, però complexa, etapa al capdavant de la conselleria de Cultura com a independent en el govern presidit per Quim Torra, es va reincorporar a la seva plaça com a catedràtica a la Universitat de Girona. Recuperada d’un ictus, que va patir just tres dies després del seu cessament a la conselleria, Vilallonga ha ensenyat llatí a les noves promocions arribades a la UdG fins a la seva jubilació. Aquest dilluns, en un acte a la a Sala de Graus de la Facultat de Lletres, a les onze del matí, Mariàngela Vilallonga pronunciarà la seva última lliçó. «Els treballs i els dies» serà la darrera classe magistral de la catedràtica, nascuda a Girona el 1952, que té la intenció de continuar vinculada a la UdG des de la Càtedra de Patrimoni Literari i, també, a l’Institut d’Estudis Catalans. Des del maig de l’any passat, quan va agafar el relleu de Joan Domènech, Vilallonga també és la presidenta del Patronat de la Fundació Prudenci Bertrana. La lectio ultima de Mariàngela Vilallonga serà el cos central d’un acte, presidit pel rector de la UdG Quim Salvi i pel degà de la Facultat de Lletres Àngel Quintana, amb la professora Margarida Casacuberta encarregant-se de la laudatio de l’homenatjada. En el mateix acte, Vilallonga farà entrega del seu fons documental a la biblioteca de la UdG. Apassionada de la docència del llatí, Vilallonga és una reconeguda especialista en l’estudi d de l’humanisme català i, en els darrers anys, també ha fet recerca sobre patrimoni literari, la geocrítica literària i les vinculacions entre literatura, paisatge i territori. Igualment, la professora i estudiosa gironina ha dirigit la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent des de la seva fundació el 2004. És membre del grup de recerca de Literatura moderna, contemporània i patrimoni literari de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG Mariàngela Vilallonga forma part de l’Acadèmia Europea de Doctors i ha rebut tant la Medalla Monturiol al mèrit científic com la Creu de Sant Jordi.