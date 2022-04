L'Ajuntament de Girona ha estrenat aquest dissabte el segon Skatepark de la ciutat. Aquest nou equipament s'ha ubicat al parc Jordi Vilamitjana de Can Gibert del Pla i s'ha obert al públic aprofitant la 'Jornada sobre rodes' que se celebra aquest dissabte a la ciutat. Les instal·lacions estan situades al costat del parc infantil i de l’espai d'esbarjo de gossos, relativament proper dins l'àmbit del parc, però alhora prou distant per "respectar la convivència en un mateix indret d'usos i usuaris diversos". L'equipament compta amb diferents tipus de mobiliari i trampes pels patinadors, com escales, rampes, parets corbades i circuits, adaptades per a tots els nivells, per tal d'arribar al màxim d'usuaris.

Aquest nou skatepark es complamenta amb el que ja hi ha al barri de Domeny des del 2012 i és el resultat del procés participatiu que es va dur a terme l’any 2017 en el marc del projecte 'El repte de transformar el Parc Mas Masó', dins el Pla d’Educació i Convivència - Pla comunitari de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla (PEIC).A partir d’un treball coordinat entre diferents entitats, serveis, administracions, grups de joves practicants de l’esport i assessorament tècnic, es va realitzar un estudi per construir un parc de patinatge que donés resposta a les necessitats del jovent esportista. L’espai està dissenyat per a la pràctica de l'skateboarding i de qualsevol altre esport de rodes petites com patins de línia, patinet i ciclisme BMX. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha subratllat la importància de generar espaius de trobada on poder fer esport, especialment entre els més joves. "Des de l’Ajuntament hi vam voler donar resposta i hi vam començar a treballar el 2017, i finalment avui en veiem els resultats. Estem contents perquè dinamitzem un esport en alça, i també perquè així potenciem el parc de Jordi Vilamitjana, on queda perfectament integrat", ha remarcat.