Activistes de la campanya «Recuperem la ciutat» estan tallant el carrer Santa Eugènia de Girona, al límit amb Salt, per reivindicar «un canvi de paradigma per una mobilitat activa i sostenible». s'hi han previst xerrades, un dinar popular i un concert, entre d’altres.

En un comunicat, indiquen que «malgrat l’entrada en vigor de les “ciutats 30 km/h”, l’obligació d’implementar zona de baixes emissions a municipis de més de 20.000 habitants, els ajuts econòmics europeus dels Fons Next Generation, o altres petites accions que s’han dut a terme, cap d’aquestes ciutats ha estat capaç de fer efectiva una reducció de vehicles en circulació, ni de limitar-ne el seu espai». Afirmen que tornen a sortir al carrers per reclamar que les diferents administracions «posin tots els esforços i recursos per fer efectives les declaracions d’Emergència Climàtica» de la Generalitat, de la Diputació o de l’Ajuntament , així com «per avançar cap als objectius de reducció d’emissions de les lleis catalana i espanyoles de Canvi Climàtic».

Propostes al pla de l'àrea urbana

Apunten que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal, s’haurà d’incloure el plantejament d’una Zona de Baixes Emissions que no es redueixi al casc antic i van deixar anar un seguit de propostes: Potenciació i millora del transport públic, limitació de l’accés de vehicles privats «a partir d’aparcaments dissuasoris o peatges urbans», peatonalització d’espais actualment reservats per als cotxes, reducció a un sol carril de vials com són la NII-a, carrer del Riu Güell, Barcelona, Emili Grahit, Passeig d’Olot, Avinguda de la Pau, Avinguda Gran Via de Jaume I, amb possibilitat de fer-hi un carril bus, aplicar la normativa vigent de les zones 20/30km i apostar per la «ciutat dels 15 minuts», on a peu o en bicicleta s’arribi arreu.