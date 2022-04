Darrera de l’eslògan «Girona ets tu», que l’Ajuntament vol fer viral, hi ha el Gabinet Disseny Gràfic SL (GDG). La contractació de la creació del nou eslògan, la seva corresponent imatge gràfica, i el posterior manual d’identitat visual es va fer a través d’un contracte menor i demanant tres pressupostos a tres empreses diferents, segons han explicat fonts municipals.

L’empresa gironina rebrà 2.920 euros (IVA exclòs) per l’encàrrec. El gabinet de disseny, amb seu al carrer Ramon Turró del barri Devesa- Güell, ha fet contractes per multitud de marques i empreses de renom: Casademont, La Molina, laboratoris Hipra, Wolala, Rieju, Galetes Trias, la biblioteca Carles Rahola, Disbesa, la pastisseria Tornés, Liderou, Bombon Pure Cocoa, Mooma, Concentrol, Món Gourmet o Camping las Dunas en són només alguns exemples.

L’Ajuntament va notificar a l’empresa els objectius que volia transmetre amb aquest nou eslògan, i a partir d’aquí l’empresa va fer diverses propostes de redactat i de disseny. Es va acabar seleccionant «Girona ets tu», i després es va acabar de definir el disseny, tant de l’eslògan tipus com també de diverses propostes de declinacions per fer eslògans específics per a les àrees. Finalment, la proposta final es va acabar de pactar amb l’equip de l’oficina de Comunicació de l’Ajuntament de Girona per poder-ho adaptar correctament als diferents formats.

Segons fonts municipals, el cost per aquest lema és «similar» al que s’havia pactat en altres treballs d’eslògan i disseny encarregats per l’Ajuntament en els darrers anys.

Campanyes

És el cas de la campanya «Ciclista a la vista» (2.580 i 2.900 euros IVA exclòs en dues fases de campanya, a l’empresa GLAM Comunicació), o bé 2.900 euros (IVA exclòs) per a la campanya que es va fer en arribar als 100.000 habitants, a l’empresa Externa Imatge i Comunicació SL.

Els antics eslògans

«Girona ets tu» ha de substituir el «Girona emociona» que va implantar Carles Puigdemont per enterrar l’històric «Girona m’enamora», un lema nascut en el sí del mateix gabinet d’imatge i disseny de l’Ajuntament l’any 1986, de la mà de Joan Casanovas, autor també del mítíc logotip «Gi», amb els colors, verd, groc i vermell que també van servir per pintar el material de les brigades municipals i dels autobusos urbans. Casanovas havia entrat l’any 1981 com a treballador municipal i va ser-hi fins el 2012. Precisament el 2012 va ser l’any en què el seu eslògan deixaria d’utilitzar-se per donar pas a un nou lema.

El relleu el va prendre l’eslògan «Girona emociona» va ser obra del despatx de disseny AMR Publicitat, S.L. Puigdemont havia guanyat les eleccions del maig del 2011 i a inicis del 2012 va comunicar el canvi de l’eslògan. Volia donar un impulsa a la ciutat i posar-la encara més dins del mapa de ciutats turístiques i, de passada, deixar clar que l’etapa de governs socialistes a Girona s’havia acabat. Va ser un dels diversos gestos que va fer en els primers mesos del mandat.

Es van canviar tots els elements públics on hi havia l’antic eslògan per posar-hi el nou i les franges corporatives taronges van passar a ser blaves. Era l’època en què es dibuixaven emocions amb símbols de puntuació i l’eslògan de Carles Puigdemont incloïa una picada d’ullet.

Ara, amb la presentació del lema «Girona ets tu» la idea és no fer desaparèixer l’antic de cop. Tot serà més progressiu. Les lones, cartells o elements que incorporen la frase «Girona emociona» es canviaran quan sigui necessari. Però la substitució no es farà perquè sí, segons l’Ajuntament.