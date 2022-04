L’ornitòleg i naturalista Jordi Sargatal és partidari de convertir qualsevol espai verd que quedi a la ciutat de Girona en un parc urbà: «No hi ha uns grans espais, però hi ha petits retalls que s’han d’aprofitar». Ho va dir en resposta a les preguntes del públic assistent a a l’espai «Diàlegs per Girona» que organitza el PSC a la Casa de Cultura. Sargatal també veu amb bons ulls renaturalitzar la llera del riu Onyar i recuperar el projecte de l’Anella Verda al voltant de la ciutat.

L’ornitòleg va recollir aquesta mateixa idea de l’anella per assenyalar que «també en l’àmbit de les comarques gironines es podria configurar una gran anella verda» amb la connexió dels diferents espais naturals existents. Segons el naturalista, una altra assignatura pendent a les comarques gironines seria estructurar millor els parcs naturals existents, per exemple connectant el parc del Baix Ter amb els Aiguamolls de l’Empordà i cuidar no només els parcs naturals sinó també els espais agrícoles.

Sargatal va citar l’accés a l’aigua i els incendis forestals com dos dels problemes principals que hi haurà en el futur. I, en l'àmbit gironí un problema relacionat amb aquest últim és l’estat dels boscos. «S'haurien de fer pactes de país en problemes importants, com en el futur ho seran els focs forestals», va dir Sargatal, que va assenyalar els grans incendis que generen vents i no es poden apagar fins que s’acaba tot el combustible com un mal que arribarà segur, donada la quantitat de combustible acumulat a la natura.

Pel que fa a les energies, Sargatal, creu s’ha de passar dels carburants fòssils a l'energia fotovoltaica i l’eòlica, però, a la vegada, «tenir en compte el territori i ser respectuós amb la flora i fauna és essencial en aquest procés de transició», va dir.

Aprofitar els fons europeus

Mentrestant, la portaveu socialista de Girona, Sílvia Paneque, va assenyalar divendres al vespre que l'arribada dels fons Next Generation, a més de ser importantíssims des del punt de vista de la transició ecològica han de servir per a la transformació del model econòmic. «Els fons europeus representen una gran oportunitat de transformació per a la ciutat de Girona» va explicar Paneque, «però a Girona actualment no estem veient gaires canvis, i no podem deixar que aquesta oportunitat caigui en sac buit», va afirmar. Paneque va parlar sobre els diferents àmbits d'actuació clau per a l'elaboració d'un pla global: la transició energètica, la justícia social, la transformació d'ecosistemes (rius i anella verda de Girona) i la qualitat de l'aire, amb la instauració de zones de baixes emissions.