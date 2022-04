L’alumna de l’institut de Santa Coloma de Farners, Fiona Doncaster, ha guanyat la desena edició del Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de Secundària «CRACS» amb un àlbum il·lustrat basat en la vida de Matilde Ucelay, la primera arquitecta espanyola. Un àlbum que ja s’ha publicat a través de micromecenatges-.

Vint-i-cinc estudiants de secundària van presentar els seus treballs de recerca i un jurat va escollir els millors de cada categoria, dotats amb 500 euros cadascú, i el premi principal, el «CRACS 2022», que va recaure en Doncaster. Aquest guardó està dotat amb 1.500 euros i, com la resta, s’aplicarà com a descompte a la matrícula del curs 2022/23 de qualsevol estudi impartit a la UdG. L’institut Santiago Sobrequés de Girona va rebre una menció especial per ser el centre amb més treballs de recerca seleccionats per al congrés.