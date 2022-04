Deixar el cotxe aparcat en un pàrquing soterrat comunitari o en un carrer de qualsevol població d’entrada no ho ha de suposar cap perill però hi ha delinqüents que es dediquen a robar a l’interior de vehicles i per tant, no dubten a intentar-ho per aconseguir el botí que desitgen.

Sovint trenquen algun dels vidres del vehicle i un cop l’han destrossat a cop de roc, entren a dins o estiren allò que volen aconseguir. En l’actualitat poca gent hi deixa massa objectes de valor però els lladres no dubten a provar-ho. Moltes vegades en grans municipis, els delinqüents proven més d’un cotxe alhora i en aquells que troben quelcom d’interès, s’ho emporten. Fins i tot, hi ha hagut robatoris de maquinària o eines de treballadors especialitzats que deixen per exemple a dins una furgoneta. Unes eines que poden valer molts diners.

Els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals es troben amb casos a totes les localitats de la província. Les dades facilitades pels Mossos mostren com per exemple a Girona ciutat hi ha hagut 148 robatoris amb força a l’interior de vehicles des del gener i fins al 20 de març. Encara no amb tres mesos s’han registrat aquest nombre de casos a la capital de la província, això suposa que de mitjana hi ha prop de dos robatoris al dia.

Les xifres de gairebé tot el primer trimestre van en consonància amb la mitjana trimestral de l’any passat, que serien uns 160 cada tres mesos. L’any passat es van denunciar 640 sostraccions d’aquesta tipologia. La xifra més baixa dels darrers últims tres.

L’any prepandèmic 2019 en canvi és el que concentra més casos a la capital: 913 i l‘any següent ja sota la crisi sanitària de la Covid, els fets van anar a la baixa i es van denunciar 866 casos.

Tot i les dades de fets coneguts per la policia, això no vol dir que siguin tots els que han ocorregut perquè a vegades hi ha afectats que no acaba denunciant. La majoria de les víctimes però cada cop ho fan més sobretot perquè l’asseguradora els sol cobrir els danys patits.

El reincident de Banyoles

A Banyoles hi ha un lladre reincident especialitzat en aquest tipus de robatoris. Ja acumula 17 detencions en poc més de tres mesos i el jutge malgrat que és un individu amb múltiples antecedents policials, en ser de poca gravetat, el va tornar a deixar en llibertat amb càrrecs, com ha succeït en la resta de casos. Aquest home va ser detingut de nou el 25 de març i de nou gràcies a la col·laboració entre els Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Banyoles i de la Policia Local.

Aquest cas de reincidència és un exemple d’un tipus de delinqüent que d’aquests robatoris en vehicles en fa el seu modus vivendi. Però n’hi ha d’altres, com va avançar Diari de Girona, que també han fet posar en alerta els Mossos d’Esquadra: els que comenten robatoris a l’interior de vehicles sobretot en aparcaments de restaurants.

Aquests tipus de fets es van començar a detectar sobretot fa poc més d’un mes al Gironès però el cos policial se n’està trobant a tota la Regió. A la zona de la Selva interior per exemple, se n’han produït en aparcaments ubicats en poblacions pròximes a la carretera C-63. Els lladres aprofiten el migdia quan la gent dina per robar les pertinences personals, ja sigui motxilles, portàtils, eines del treball, entre altres.