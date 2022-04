Un equip d’investigadors ha identificat mecanismes epigenètics comuns en rosegadors i humans relacionats amb l’addicció al menjar. L’article, publicat a la revista Journal of Clinical Investigation, ha estat liderat per Rafael Maldonado i Elena Martín, del grup de recerca en Neurofarmacologia-Neurophar de la Universitat Pompeu Fabra i adscrit a l’Institut Hospital de la Mar d’Investigacions Mèdiques i José Manuel Fernández-Real, del grup de Nutrició, Eumetabolisme i Salut de l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta. L’addicció al menjar està relacionada amb una pèrdua de control de la ingesta que s’associa a l’obesitat i els trastorns alimentaris. És un trastorn cerebral crònic, multifactorial i complex, que resulta de la interacció de múltiples gens i factors ambientals. La seva prevalença està augmentant a tot el món i no existeixen tractaments efectius. Els científics van seleccionar poblacions extremes de rosegadors addictes i no addictes al menjar. Específicament van buscar les marques epigenètiques en les àrees de l’escorça cerebral relacionada amb aquesta addicció. Entre els diferents mecanismes epigenètics que existeixen, en aquest cas, es van centrar en els microRNAs, que són petites molècules d’RNA que regulen l’expressió gènica d’una manera complexa i dinàmica.