tornada a la normalitat. La dotzena edició de la Fira de la Flor i el Planter de Salt ha recuperat la normalitat després del parèntesi obligat de les darreres edicions per les restriccions per fer front a la Covid. El parc Monar, epicentre de la mostra, va acollir un total de 22 participants. Així mateix, els organitzadors van preparar diverses activitats, com un taller de repicar llavors i jocs per a petits i grans, la fira d’intercanvi de llavors, o una exposició realitzada per les escoles de salt.