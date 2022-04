Una avaria a la xarxa de sanejament ha obligat l’Ajuntament de Girona a intervenir al paviment de llambordes de la plaça Sibil·la de Fortià, on hi conflueixen els carrers Joan Maragall i la Gran Via de Jaume I. Es tracta d’un punt de la ciutat on hi sol haver molta densitat de trànsit i on els cotxes acaben dificultant-se en pas entre ells quan queden aturats al mig per deixar passar els vianants que també tenen verd. Els treballs han provocat que no es pugui circular per gran part de l’encreuament, ja que hi ha tanques col·locades en forma circular que protegeixen el forat. Els vehicles que surten de l’aparcament a sota la seu de la Generalitat, per exemple, no poden girar en direcció al Mercat i estan obligats a fer-ho cap a Correus.

L’àmbit concret de l’avaria és «incert» i només podrà anar concretant «a mesura que avancin les comprovacions i les tasques de reparació», segons van explicar ahir fonts municipals. Aquestes fonts apunten que no hi ha constància d’afectacions en habitatges del sector. Hi ha una previsió d’obres de tres dies i, per tant, haurien d’acabar diemcres. L’execució de la reparació la porta terme l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA, en el marc del servei de manteniment del clavegueram municipal. Un cop acabin les tasques de reparació ja no es taparà el forat amb llambordes. Ho farà amb una capa de formigó. Tot plegat a l’espera d’unes obres de reasfaltatge que han de començar a finals de primavera o a inicis de l’estiu i que han d’acabar amb la històrica presència de les llambordes. La mesura inclou també el pas de vianants a l’alçada de les voltes de Jaume I on hi ha hagut diverses caigudes perquè el ferm ha quedat molt irregular. Algun comerç de la zona havia anunciat, fins i tot, l’inici d’una recollida de signatures per reclamar l’arranjament del pas de vianants. Aquests treballs estan previstos des de fa mesos dins d’un llistat de reasfaltatge de vials i espais de la ciutat. També hi ha pendent la reforma de l’asfalt del carrer Joaquim Vayreda entre les rotondes de la plaça de la Sardana i la del Palau de Fires. Aquí el paviment està aixecat pel mig i en alguns garatges hi ha planxes de ferro per accedir-hi des del ferm. A més, s’hi han hagut de fer diverses obres d’urgència per reparar fuites i avaries en el sistema de sanejament d’aigua, obrint part del carrer. Asfaltaran l’encreuament de Jaume I i Maragall i posaran fi a les caigudes al pas de zebra