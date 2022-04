ÈXit de participació. Els carrers del centre de Girona es van tornar ahir de caminadors i corredors per participar en la VIII Cursa Girona En Marxa Contra el Càncer. Amb sortida i arribada a la plaça de Catalunya, els participants es van distribuir en les modalitats de competició, infantil i caminada popular. Els organitzadors també van mantenir la possibilitat de participar de forma virtual en l’esdeveniment a través de la plataforma Rockthesport, repetint la fórmula utilitzada l’any passat, que va permetre la participació en la cursa des de qualsevol lloc. L’objectiu és unificar l’esport, la salut i la solidaritat en favor de la lluita contra el càncer. També per evidenciar la necessitat de prendre mesures per prevenir la malaltia i conscienciar la població sobre la importància de l’assoliment i manteniment d’hàbits saludables.