La cafeteria de la llar d’avis de Llagostera es convertirà, a partir d’aquest mes d’abril, en un «hub» d’ajuda a la dependència en totes les seves facetes, des de persones en risc d’exclusió social fins a jubilats, posant l’accent, sobretot, en els seus familiars i cuidadors.

Aquesta és l’ànima del projecte «Ubuntu, jo sóc perquè nosaltres som», que comptarà amb tres àmbits d’actuació. D'una banda, l’eix educatiu, un servei per a famílies així com també de formació professional i d’inserció laboral. En segon lloc, l’eix d’atenció a persones dependents. I finalment, l’eix social amb propostes d’activitats lúdiques i un servei de bar (ara gestionat per Ecosol), on hi podran treballar persones en risc d’exclusió social, que també rebran formació en hostaleria.

El regidor de Promoció Econòmica del municipi, Eduard Díaz, assenyala que «volíem trobar la fórmula per a aprofundir en la col·laboració amb la llar d’avis i fer-hi alguna cosa que tingués sentit». A més, sosté que era un edifici «infrautilitzat» i el projecte «busca crear un vincle amb la gent gran perquè l’equipament es converteixi en el centre de la vellesa de Llagostera».

Amb un 19,3% de la població major de 65 anys i amb «un increment important de persones en fases inicials de processos de dependència i amb demandes d’obertura de recursos per part dels familiars», el projecte vol donar resposta a una realitat. «És necessari potenciar l’ús d’equipaments municipals per a les persones grans i les seves famílies per a millorar la seva activitat diària i també la seva qualitat de vida», apunta Díaz.

Impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Llagostera, el projecte compta amb un pressupost de 14.950 euros. La Diputació de Girona en finançarà el 75%, i l’altre 25% anirà a càrrec de l’Ajuntament. De moment, la iniciativa acompanyarà una cinquantena de persones grans i a les seves famílies, i alhora millorarà l’ocupació de 15 veïns en risc d’exclusió social.

En un futur, detalla l’Ajuntament de Llagostera, l’objectiu és «consolidar un ecosistema dinàmic que, amb la col·laboració de diverses entitats i agents del municipi i a través de la recerca i la implementació d’accions comunitàries integrals i innovadores, generi un nou model d’atenció en educació, salut i convivència social més eficient i de qualitat al municipi, i que sigui exportable a altres territoris de Girona».