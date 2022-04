La Comissió del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Girona ha donat el vist-i-plau recentment el nom de diferents espais de la ciutat que ara no tenien cap denominació. Els noms s’hauran de ratificar en sessions plenàries. Entre aquests, hi ha tres places en diferents punts del municipi. Un dels indrets, segons ha pogut saber Diari de Girona, és l’espai lliure amb jocs infantils que hi ha al davant del CAP del barri de Montilivi, que es dirà Plaça de Josefa i Elisa Úriz Pi.

Les germanes Úriz Pi, pedagogues, activistes polítiques i sindicalistes, tot i haver nascut a Navarra a finals del segle XIX, van realitzar gran part de la seva tasca pedagògica a Catalunya, on van ser mestres de mestres a les Escoles Normals de Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. L’espai escollit està situat entre els carrers Andreu Tuyet Santamaria, Castell de Solterra, Joaquim Ruyra i Joan Coromines. A Elisa se la considera una de les precursores del feminisme, ja que va impulsar les primeres organitzacions defensores dels drets de la dona. Josefa Úriz, Pepita, en arribar a Lleida va crear la primera càtedra d’estudi del català, va obrir una residència laica perquè les joves no s’haguessin d’allotjar a convents i va modernitzar la biblioteca de l’escola, amb una sala de lectura i gestió de préstec de llibres. També es va donar llum verda a la proposta de la Comissió Setze dels Químics, representada per l’advocat Ramon Llorente Varela, per tal que l’esplanada amb la xemeneia de la zona d’Els Químics es denomini «Placeta dels Setze d’Els Químics». El tercer espai acordat correspon a l’espai lliure entre el camí Vell de Fornells i el carrer del Mas Palahí, a Palau- sacosta, que es dirà Plaça Vella de Palau-sacosta, a proposta de l’Associació de Veïns. Arcadi Oliveres i Margarida Devesa D’altra banda, a la comissió hi van entrar altres propostes que es va aprovar per tal que passin a formar part del catàleg, tot i que no tenen cap carrer ni espai concret assignat. Dues van ser a petició del grup municipal Guanyem Girona, segona va informar ahir la formació: l’activista Arcadi Oliveres i Margarida Devesa, una dona jutjada el 1427 sota l’acusació de bruixeria. Al catàleg hi ha una cinquantena de noms incorporats des de l’any 2017 que encara no s’han pogut lligat a cap plaça, carrer o espai públic de la ciutat.