El Mercat Municipal de Salt és el primer de les comarques gironines que ha posat en marxa un protocol per a la reutilització dels envasos en una iniciativa pionera que s’avança a les noves obligacions establertes per la llei de residus espanyola i liderada per la Fundació Rezero.

«La signatura d’aquest acord ens permet avançar cap a una nova manera més sostenible de vendre, alhora que donem resposta a la demanda creixent dels clients a l’hora de poder realitzar les seves compres habituals sense generar residus», va explicar ahir el president de l’associació de comerciants del Mercat, Joaquim Vicens, després la signatura de l’acord per tirar endavant el protocol. Entre les obligacions per als comerciants que figuren en el protocol hi ha l’ampliació de l’oferta a granel, la reducció dels plàstics a l’hora d’envasar aliments i l’acceptació de les carmanyoles i altres elements reutilitzables que portin els clients.

Per la seva banda, la directora general de Rezero, Rosa García, va afegir que «l’acord que presentem avui és un exemple de la importància de treballar de manera conjunta i decidida perquè tots els sectors disposin d’eines per tal d’erradicar el problema dels residus. L’aposta per la reutilització no només té beneficis ambientals sinó que també protegeix la integritat de la cadena davant d’interrupcions de subministrament i escassetat de materials, abarateix costos i avança en el compliment de la legislació». Finalment, el regidor de Territori de l’Ajuntament de Salt, Àlex Barceló, va valorar molt positivament aquest acord a l’hora de «continuar treballant des del mercat i des d’altres àmbits municipals pel foment del reciclatge, la gestió de residus i una aposta irrenunciable per la sostenibilitat».