La plataforma ciutadana Salt’Educa segueix movent fitxa per a erradicar la segregació a les aules del municipi. Després de presentar la campanya de sensibilització Compartim poble, compartim escola, ara l’associació s’ha reunit amb el director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Adam Manyé, per a sumar esforços en la lluita contra la segregació escolar. La trobada, que l’entitat ha valorat «molt positivament», ha de servir com a punt de partida per a obrir un «espai de diàleg» amb les administracions. «Esperem que el Departament d’Educació apliqui rigorosament el Decret d’Admissions aprovat fa un any i que el canvi de situació ja es comenci a notar a l’inici de curs», va assenyalar ahir la plataforma en un comunicat.

Amb tot, des de l’entitat van afirmar que «una eina fonamental per a acabar amb la segregació és una acurada detecció de l’alumnat vulnerable». El problema, van afirmar, és que «fins ara hi ha hagut una infradetecció». Segons Manyé, «fins al 29 d’abril (el límit que estableix el Decret) treballarem per a afinar les reserves de places per a alumnat amb necessitats educatives especials». Amb tot, va assenyalar que «pensem que el nombre de reserves augmentarà i això beneficiarà l’equitat a les aules perquè serà un reflex més real de les autèntiques necessitats dels infants». Segons l’entitat, tenint en compte que «Salt és la població amb el nivell socioeconòmic més baix de Catalunya», reclamen que «la quantitat d’infants vulnerables detectada pel Departament hauria de ser la més alta de tot el país». L'associació Salt'Educa demana mesures extraordinàries contra la segregació escolar al municipi