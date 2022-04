L'Audiència ha condemnat a 9 anys de presó l'home que va abusar sexualment d'una menor i la va mantenir tancada en un pis ocupat de Girona. Tot i que el processat, Badr Shaimi, s'enfrontava a una condemna de fins a 20 anys per violació, el tribunal conclou que no es pot acreditar que arribés a penetrar l'adolescent. El cas va cridar l'atenció perquè, entre les proves pericials que es van fer, la defensa en va demanar una d'inaudita: que se li mesurés el penis a l'acusat. La sentència també condemna Shaimi a no poder-se apropar a menys de 250 metres de la víctima durant 15 anys, i a indemnitzar-la amb 15.250 euros. A més, resol que se l'expulsi de l'Estat un cop hagi complert tres quartes parts de la pena o accedeixi al tercer grau.

Els fets que ara l'Audiència ha sentenciat van tenir lloc a mitjans de gener del 2019. La menor, que té reconeguda una discapacitat del 37%, aleshores vivia en un centre d'acollida. Tenia 12 anys. El 15 de gener, l'adolescent i un amic seu van escapar-se i van anar fins a un pis ocupat del barri de Santa Eugènia. L'acusat, un jove magrebí que ara té 32 anys, va arribar a l'habitatge dos dies després. Segons recull la sentència, després de quedar-se sol amb la menor, el processat «va tancar la porta amb cadenat, la va barrar amb un tauló i va amagar la clau darrere d'un armari». I aquella nit, mentre els dos eren a l'habitació, Shaimi va despullar l'adolescent a la força i li va fer tocaments, «prevalent-se de la seva edat i la discapacitat» que pateix.

Badr Shaimi s'enfrontava a una pena global de fins a 20 anys de presó. Al judici, que es va celebrar a la Secció Tercera, l'acusat només va respondre les preguntes del seu advocat. De manera telegràfica, i a través d'intèrpret, va negar que hagués violat o agredit la menor. L'adolescent va declarar a porta tancada.

Tocaments però no violació

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Ildefons Carol, el condemna per un delicte de detenció il·legal, un d'agressió sexual a menor de 16 anys i un tercer de lesions lleus. El tribunal, al contrari d'allò que sostenien el fiscal i l'acusació particular, no pot concloure que l'acusat arribés a penetrar vaginalment la menor. No perquè el seu penis tingués alguna disfunció -els forenses ja van dir que entrava «dins l'estricta normalitat»- sinó perquè la declaració de la menor no li aporta «la certesa suficient» per provar que hi hagués hagut violació. La sentència recull que l'adolescent, a l'hora de relatar els abusos, va incórrer en algunes contradiccions sobre el número de vegades que Shaimi l'hauria penetrada. Sí que es va trobar saliva del processat a les parts íntimes de la menor. Aquí, el tribunal compra en part la tesi de la defensa, i diu que no es pot descartar que Shaimi es llepés els dits abans de fer-li tocaments. Per això, l'Audiència conclou que sí que hi va haver «atac sexual», però no pot declarar provat «més enllà de tot dubte raonable» que Shaimi violés l'adolescent.

9 anys de presó

La sentència condemna Badr Shaimi a 4 anys de presó per la detenció il·legal i a 5 anys per l'agressió sexual. També li imposa una multa de 90 euros pel delicte de lesions lleus. A l'hora de dictar condemna, li estima una atenuant per embriaguesa. A més, ordena que l'acusat no pugui apropar-se a menys de 250 metres de la menor durant 15 anys, que l'indemnitzi amb 15.250 euros i que s'hagi de passar 5 anys en llibertat vigilada. La sentència també recull, però, que un cop Badr Shaimi hagi complert tres quartes parts de la condemna, gaudeixi del tercer grau o accedeixi a la llibertat condicional, se l'expulsi de l'estat espanyol durant un termini de deu anys. La sentència no és ferma. S'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un termini de deu dies.