El creixement urbanístic de Vilablareix, amb múltiples promocions de pisos que han portat a la població moltes famílies joves, havia convertit en imprescindible la construcció d’un nou edifici per a l’escola. La nova Escola Madrenc tindrà capacitat per a 450 alumnes en un equipament de més de 3.200 metres quadrats, que substituirà l’actual on els alumnes estan repartits entre l’edifici principal i diferents ampliacions provisionals en barracons. «Les veïnes i veïns de Vilablareix podrem gaudir de cara al curs escolar 2023-2024 de la nova escola situada a la zona de Can Gruart, més ben equipada, moderna, amb més capacitat i molt més accessible», explica l’alcalde, David Mascort, sobre el nou centre escolar després que aquest dilluns comencessin les obres que tenen un pressupost de pocs més de quatre milions d’euros (4.007.060, més IVA).

La nova escola, situada en un terreny de gairebé 9.000 metres quadrats paral·lel al carrer Francesc Macià, constarà d’un sol edifici dividit en parts disposades en forma d'«U» amb un accés principal a través d’una zona porxada que donarà al carrer per a vianants Rafel de Casanovas. En total hi haurà sis aules d’educació infantil i dotze de primària; tres patis separats, un gimnàs amb vestidors, cuina i menjador. La major part d’aquests serveis seran a la planta baixa del nou edifici, amb l’excepció de les aules de primària que seran al primer pis. «Aquest era un equipament molt reivindicat pel municipi. Actualment, tenim l’escola dividida en 3 espais, dos per a les aules d’infantil i primària i un altre espai pel menjador. Des de fa molt de temps, sense fer massa soroll, s’ha treballat políticament per poder construir l’escola i finalment s’ha aconseguit avançar la seva construcció gràcies a la gestió i participació municipal», recorda David Mascort. Les obres, que està previst que acabin el maig de l’any vinent perquè l’escola entri en funcionament el curs 2023/24, van a càrrec de l’empresa Arcadi Pla SAU, tot i que Mascort apunta que «per al disseny hem comptat amb la participació de la comunitat educativa i, per tant, ens garanteix que tinguem un equipament amb les característiques que es necessiten».