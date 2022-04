La tradicional processó de Divendres Sant i les desfilades dels Manaies en l'entrega i recollida del penó tornaran a ser els principals actes de la Setmana Santa a Girona després de dos anys en què les entitats van haver d'adaptar els actes a les mesures sanitàries contra la pandèmia. "La Setmana Santa serà de nou un retrobament", ha explicat aquest matí la regidora de Ciutadania de l'Ajuntament de Girona, Maria Àngels Cedacers, per a qui "des del Dimecres de Cendra, quan va començar a la Quaresma, fins al Diumenge de Rams, passant per alguns actes de caràcter religiós, i acabant amb la Processó del Sant Enterrament, que comptarà amb els passos, manaies i vestes, i que serà presenciada i viscuda com a patrimoni cultural i religiós per milers de gironins, gironines i espectadors d'arreu".

Els actes de la Setmana Santa començaran demà, dijous amb el pregó inaugural a càrrec de la periodista Míriam Díez Bosch a dos quarts de vuit del vespre a la Casa de Cultura. La primera sortida dels Manaies serà el dimecres 13, a dos quarts de vuit del vespre des del Castrum de Sant Lluc, per fer l'entrega del penó al pendonista d'aquest any, Robert Xifre. La segona desfilada serà dos dies després, per fer la recollida de l'estendard i sumar-se, després, a la processó de Divendres Sant. «Era una il·lusió molt gran poder viure plenament ser el pendonista dels Manaies de Girona» Com cada any, a partir del migdia del matei divendres es podrà visitar l'exposició de passos participants en la processó de Divendres Sant o del Sant Enterrament. Enguany, com a novetat, la mostra canvia d'ubicació i es trasllada a la plaça de Sant Feliu. D'aquesta manera, la plaça de la Catedral i els seus voltants quedaran lliures per a la sortida de la processó a les nou del vespre.