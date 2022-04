L’oferta de casals municipals d’estiu de Girona d’aquest any inclouen com a prova pilot places per a nens i nenes de 0 a 3 anys. L’Ajuntament organitzarà 41 activitats de lleure i de dos tallers lingüístics per als infants i jovent de la ciutat durant el període de vacances d’estiu. Entre els mesos de juliol i agost, s’oferiran 3.148 places per a les activitats de lleure, 186 més que l’any 2021, quan n’hi va haver 2.962. Es programarà una oferta diversificada quant a temàtiques i barris, especialment durant l’agost. Els preus seran els mateixos que l'any 2019. A aquesta xifra s’hi han d’afegir 182 places per a infants de 0 a 3 anys.

Hi haurà 25 casals de temàtica variada, mentre que la resta se centraran en un àmbit específic: n’hi haurà 5 d’esportius, 4 de formatius, 5 d’artístics i 2 d’educació especial. Entre les novetats, hi ha un casal per aprendre a cuinar i un altre de tecnològic. La primera, adreçada als joves, buscarà promoure l’interès pels fogons entre les persones participants i facilitar que visquin de primera mà el procés creatiu de la cuina. L’activitat, que porta per nom “Mans a la massa”, es realitzarà entre l’Escola Annexa i l’aula de cuina del Mercat Municipal, i comptarà amb la participació d’algun cuiner o cuinera professional.

La segona proposta consistirà en l’inici de dues noves activitats relacionades amb la tecnologia, una per a infants i l’altre per a nois i noies. Aquests casals aprofitaran l’atracció de la mainada envers aquest sector per desenvolupar competències transversals pròpies de les activitats de lleure. En el marc del casal tecnològic per a joves, durant la setmana del 9 de juliol es realitzarà un taller de robòtica subaquàtica. Durant l’activitat, es construirà un vehicle submarí teleoperat de baix cost i es treballaran coneixements d’enginyeria, tecnologia i ciència, a banda d’aspectes com la feina en equip o la seguretat. Aquest taller es realitzarà entre l’escola Cassià Costal i al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG), amb la col·laboració de l’equip de l'Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB), de l'Escola Politècnica Superior de la UdG.

Els casals d’estiu municipals compten amb un Pla d’inclusió gràcies al qual l’estiu del 2021 es van poder atendre 327 infants amb necessitats educatives especials,ha recordat el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran.

Una de les principals novetats d’enguany serà l’obertura de les activitats de lleure educatiu als infants de zero a tres anys que ja assisteixin a la xarxa d’escoles bressol municipals i ja estiguin familiaritzats amb un entorn escolar. Amb la posada en marxa d’aquesta prova pilot, la ciutat disposarà de propostes adreçades a tots els menors d’edat, fins als 17 anys. El projecte, que de moment arrenca com una prova pilot, té un doble objectiu. D’una banda, oferir espais d’aprenentatge i de creixement personal als nadons de la ciutat durant les vacances escolars des d’edats primerenques i, d’altra banda, facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.

De moment, s’oferiran activitats a les escoles bressol L’Olivera de Montilivi, i La Baldufa de Germans Sàbat, per garantir una àmplia cobertura territorial i una major heterogeneïtat, si bé la previsió és que en un futur pugui créixer. Aquest any, s’oferiran 102 places per al juliol, del dia 16 al 31, i 80 places pel mes següent, de l’1 al 15 d’agost.

«En l’objectiu de ser ciutat Educadora i d’Educació 360º treballem per ampliar l’equitat i garantir l’educació més enllà de l’escola, oferint uns casals que vetllin per la inclusió i la participació i que proporcionin recursos per facilitar l’accessibilitat i garantir la participació de tots els infants i joves. En aquest sentit, apostem per la prova pilot de la franja de zero a tres anys per oferir una cobertura completa a totes les franges d’edat», ha destacat el regidor d’Educació i Infància , Àdam Bertran.

“En els darrers anys hem garantit que el programa de vacances arribi al màxim de famílies possible, i tenim un model d'activitats d'estiu que és tot un referent. La nostra voluntat és garantir una educació moderna i competitiva, entenent-la com un element central de la nostra qualitat de vida i com una clau de futur. Per aquest motiu és molt important parlar del lleure i l’educació no formal, perquè és la part de l’educació que s’encarrega de donar cobertura a les necessitats socials dels gironins i les gironines durant l’estiu. I és que el lleure és imprescindible per fomentar la cohesió social i evitar l’exclusió dels més vulnerables”, ha destacat el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats.

Les preinscripcions es faran del 19 d’abril al 2 de maig.