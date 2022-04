Els lavabos de la piscina de Can Gibert són els primers entre els primers en un equipament municipal de Girona que «compten amb pictogrames inclusius per a persones que no s’identifiquen amb el sexe biològic amb què han nascut». L’Ajuntament de Girona ha iniciat aquesta setmana el procés per renovar progressivament els pictogrames de tots els lavabos de les instal·lacions municipals amb l’objectiu, a la llarga, d’eliminar-ne completament la distinció entre homes i dones. En el cas de Can Gibert, per exemple, com tot els lavabos són individuals, ha estat fàcil col·locar les noves imatges i convertir-los tot accessibles amb independència del sexe. Però, en canvi, en altres instal·lacions municipals en que els actuals lavabos per a homes no estiguin tot en estances individuals, el canvi encara no es podrà fer completament. La idea és que, en un futur, desapareguin de les instal·lacions municipals tots els lavabos oberts, on els homes orinen drets, i passin a ser substituïts per lavabos tancats. Més fàcils d e poder convertir en lavabos totalment inclusius.

Les noves imatges s’han elaborat després d’un procés participatiu amb la col·laboració de persones del col·lectiu LGTBIQ per tal de consensuar «una imatge respectuosa amb la seva identitat». Els dissenys presentats també inclouen altres icones com el símbol d’un nadó per fomentar la corresponsabilitat en les cures o un nou pictograma per a les persones amb diversitat funcional. La iniciativa sorgeix de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament juntament amb el Servei d’Atenció Integral a la diversitat afectivosexual i de gènere de Girona, amb la voluntat d’eliminar els espais que segreguen per sexe i d’assolir una ciutat plenament respectuosa envers la diversitat afectiva, sexual i de gènere de la ciutadania. El regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran, destaca «la importància de la proposta, que s’ha estat treballant durant els darrers mesos per tenir una ciutat més inclusiva en els equipaments esportius». Una iniciativa que, segons Bertran, «forma part d’una voluntat més àmplia, amb altres accions que ja s’estan duent a terme, com les formacions al personal d’aquests equipaments, cartelleria específica, o l’actualització dels reglaments corresponents».