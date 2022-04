En el darrer ple de l’Ajuntament de Girona, en relació amb l’informe per a la liquidació del conveni del Bloom, la regidora Glòria Plana va dir, amb molta rotunditat: «No he portat l’informe del Bloom com em vaig comprometre. Assumeixo la responsabilitat». I dit això, es va quedar ben descansada i orgullosa. Però aquesta responsabilitat, pel que hem vist, no s’ha traduït en res. No hi ha hagut cap acció després d’aquesta frase. Així doncs, a banda de paraules buides, en què queda la seva responsabilitat?

No hi ha dubte que la desafecció entre el poble i els polítics és un fet. En l’àmbit municipal, la proximitat ens dona l’oportunitat de revertir-ho, ja que els veïns poden veure com estàs amb ells, escoltant-los, treballant per resoldre els seus problemes, etc. Però aquestes actituds, que descric en aquest escrit, no ajuden. Tot el contrari. Paraules buides, promeses incomplertes, feina mal feta, inacció i falta de projecte són el segell del desgovern actual de Girona de Junts i ERC. L’exemple concret de la responsabilitat no assumida n’és un exemple més. Esperem que almenys en el proper ple la regidora Plana ens pressenti, ara sí, l’informe definitiu del fracassat Bloom.