Un grup de veïns del barri del Pont Major de Girona reclama voreres en diferents punts a l’entorn de la fàbrica d’embotits Boadas. Es tracta de l’illa que comprèn els carrers Ramon Llull, Formentera, Gran Canaria, sant Joan Bosco. Algun dels punts no té cap mena d’espai per al pas de vianants i altres no tenen panots com a la resta de la ciutat. Des de l’Ajuntament, fonts municipals indiquen que tot aquell sector està «pendent d’una urbanització global de tot l’àmbit en el futur», incloent-hi també aquestes voreres. Apunten que «serà una transformació important d’aquest entorn, amb la creació d’habitatge», i per tant, que ja Ees resta a l’espera de desenvolupar tot el que està previst en el planejament».