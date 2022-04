L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un acusat que s'enfronta a 8 anys de presó per abusar sexualment d'una amiga "de tota la vida" mentre dormia tornant de festa. La fiscalia sosté que els fets van passar la matinada del 14 de setembre del 2019 en un pis d'estudiants de Girona on acusat i víctima, i alguns amics, van anar a dormir després d'haver anat a les festes d'Aiguaviva. Segons l'acusació, el processat va fer tocaments a la noia i li va introduir els dits a la vagina. La víctima ha declarat a porta tancada. L'acusat ha negat els fets i ha assegurat que "no va passar res". La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.