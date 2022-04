L’Audiència de Girona va jutjar ahir un jove acusat d’abusar sexualment d’una amiga seva aprofitant-se que estava adormida i molt beguda, ja que havien sortit de festa i van acabar dormint al mateix llit. Els fets van tenir lloc passades les cinc de la matinada del 13 de setembre de 2019 al pis de l’acusat a Girona a primera hora del matí. Aquella nit havien sortit amb uns amics i van acabar dormint al pis de l’acusat. La víctima va dormir a l’habitació de l’acusat, que tenia un llit de matrimoni. Ambdós tenien una amistat «de tota la vida», segons subratlla la fiscal. Una altra noia va dormir en una altra habitació i dos amics més a l’altra, ja que eren parella.

L’acusat va deixar-li un pijama a la víctima, que llavors tenia 18 anys, i ella va adormir-se «afectada pel consum d’alcohol». En un moment donat, segons el relat de la víctima, es va despertar en notar una penetració amb els dits. La víctima va declarar a porta tancada, però va transcendir que va descriure un únic episodi d’abusos, quan anteriorment n’havia relatat dos. El seu estat d’embriaguesa durant els fets no li va permetre acabar de copsar què estava passant, i això ha provocat que durant el procediment judicial hi hagi hagut alguns canvis en el seu relat que van ser assenyalats per la defensa. En tot cas, segons va remarcar la fiscal durant els informes, la víctima té «clar» que van existir abusos.

Les mostres biològiques trobades a la roba interior de la víctima són «compatibles» amb l’acusat, tot i que els investigadors van matisar que no van poder determinar si eren de semen. En tot cas, van dir que se’n van trobar de dos homes.

Cap dels amics que van dormir amb ells aquella nit va referir haver sentit res, o bé no recordaven res. Un dels testimonis va dir, després que el tribunal l’animés a esforçar-se a recordar alguna cosa, que l’acusat li va explicar que la víctima l’havia denunciat, però no per quin delicte.

Arran dels fets la víctima va patir símptomes d’un trastorn d’estrès posttraumàtic que segons els pèrits és «compatible» amb els abusos. Pel que fa a l’acusat, va assegurar que durant aquella nit no va passar res. Segons ell, ambdós havien begut, estaven cansats i van adormir-se, fins que al cap d’unes hores va notar com ella es despertava. Quan es van aixecar va veure que estava enfadada, i li va preguntar què li passava. «Em va dir que li creava ansietat no saber què havia passat aquella nit perquè havia begut molt, i volia saber si havia passat alguna cosa entre nosaltres», va explicar l’acusat. «Jo li vaig dir que no havia passat res, i llavors va marxar».

S’enfronta a 8 anys de presó

La fiscal qualifica els fets d’abusos sexuals i demana 8 anys de presó pel processat. També sol·licita 20.000 euros d’indemnització, i va recordar que la falta de concreció és resultat de la voluntat de les víctimes d’intentar oblidar episodis tan dolorosos. La defensa, en canvi, demana l’absolució perquè considera que l’única prova de càrrec que sustenta l’acusació és la declaració de la víctima. «En dret penal la presumpció d’innocència és un dret fonamental i al mínim dubte s’ha d’anar a favor del reu», va recordar el seu advocat, Carles Monguilod. «Per què ha de ser més creïble la versió de la víctima que de l’acusat?», va concloure.