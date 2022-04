La psicòloga, Claudia María Tecglen, ha estat distingida aquest dimecres a Logronyo amb el premi de la Fundació Princesa de Girona Social 2022, en un acte que ha presidit la reina Letizia i que s'ha desenvolupat en el Palau de Congressos i Auditori de La Rioja, Riojaforum. El guardó l'han donat a conèixer la presidenta del jurat, Consuelo Crespo, i la secretària d'aquest, Luz Tello. Ha estat reconeguda pel seu impacte social a impulsar la igualtat d'oportunitats en les seves accions i per la seva qualitat en la gestió i transparència. El jurat a més ha destacat la seva «exemplaritat com a model inspirador i ser referent per a altres joves».

Ja sobre l'escenari, la madrilenya de 36 anys, presidenta de l'entitat 'Convives con Espasticidad', ha volgut agrair el reconeixement al mateix temps que ha anunciat que part del premi, dotat amb 20.000 euros, anirà destinat a les persones amb discapacitat d'Ucraïna. Ha dit que era un «honor formar part d'aquesta família», al mateix temps que ha reconegut que «els joves sou la força i el futur», demanant a aquests que siguin «feliços» i «ajudeu als altres a ser feliços». Al multitudinari acte al Riojaforum, han acudit, entre altres autoritats, la ministra d'Educació, Pilar Alegria, la presidenta del Govern de La Rioja, Concha Andreu, el president del Parlament regional, Jesús María García, la delegada del Govern a La Rioja, María Marrodán, i l'alcalde de Logronyo, Pablo Hermoso de Mendoza.

'Generación Propósito'

Abans de donar a conèixer el premiat d'aquesta edició s'ha dut a terme la taula rodona 'Generación Propósito', moderada pel comunicador i emprenedor social, premi Princesa de Girona Social 2014, Mohamed El Amrani, i en la qual han participat el director de comunitats en Opinno, Alejandro Briceño; el director general d'AE ITACA, Felipe Campos - premiat el 2013-; la directora del Màster autolideratge i conductora de Grups de la Universitat de Barcelona, María Palacín; i la Fundadora Change Dislèxia, guardonada el 2016, Luz Rello. A més, ha pres la paraula, la candidata a la primera edició 'Generación Propósito', Ángela Idini.

Després de la taula rodona, la jove logronyesa de 21 anys, Sandra Oleaga, ha interpretat el seu tema 'En el aire', compost en tan sols quatre dies. Posteriorment, s'ha donat a conèixer que el projecte de l'IES 'Ciudad de Haro', denominat 'Pistacho', ha guanyat el 'Reto del Talento', en el qual han participat 250 escolars de 7 centres escolars de La Rioja, per donar pas a la xerrada del coordinador del Proyecto Alianza con el Talento de la Fundación ONCE/INSERTA, Álvaro Galán, sota el títol 'Todo lo que me hubiera gustado aprender y nadie explicó'.

«Som de tot el que ens envoltem»

Una vegada que s'ha informat del premi, i després de l'agraïment de Tecglen, sobre l'escenari, acompanyada de la reina Letizia, ha comparegut davant els mitjans per explicar que ser designada ha estat «summament emocionant», així com «suposa un honor», ja que «no seria qui sóc sense les persones que m'han ajudat». «Al final som de tot els que ens envoltem» ha manifestat la distingida, per, a continuació, apuntar que «tot comença per una oportunitat». «Jo tinc una paràlisi cerebral infantil, i als meus pares els van dir que anava a ser un vegetal, però gràcies al fet que tenien possibilitats econòmiques i que jo vaig reaccionar, no es van conformar amb el diagnòstic, i també a través de metges compromesos van lluitar pel meu», que «em va fer fundar, al costat d'altres persones 'Convives con Espasticidad'», ha afegit Tecglen.

La premiada ha indicat que la reina Letizia després de donar-li l'enhorabona «ha estat molt atenta a tot el que li he explicat del tema de l'associació, així com m'ha dit que ens veurem aviat». Tecglen ha reconegut que la seva Majestat «aposta per l'educació inclusiva, un fet que ha demostrat a la UNED, on hem coincidit en alguna ocasió, i em quedo amb el missatge que ha escoltat una realitat que ara li serà més coneguda». Precisament, la reina Letizia ha abandonat Riojaforum passades les 13.30 hores, després d'interessar-se pels diferents projectes que desenvolupa la Fundació Princesa de Girona, i també després de conèixer el treball que han desenvolupat els joves aquests dies a Logronyo, destacant aquests últims la seva actitud d'«escolta activa». Com a anècdota, ha estat obsequiada pel Govern de La Rioja amb uns tomàquets hidropònics, conreats en la comunitat de La Rioja.