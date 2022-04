Diversos científics i investigadors de la Universitat de Girona (UdG) s’han plantat aquest dijous al migdia al davant del rectorat per protestar en contra del canvi climàtic. En la protesta hi han participat el mateix rector de la UdG, Quim Salvi, acompanyat d’altres vicerectors. Els organitzadors de la protesta han llegit un manifest recordant que cal actuar per revertir les conseqüències de l’emergència climàtica. Una de les mesures que ha proposat la comunitat científica és reduir la mobilitat individual de docents i estudiants de la UdG, ja que representa un 75% de les emissions contaminants que té la UdG. Per altra banda, demanen al rectorat comprar menys productes embolcallats de plàstic.