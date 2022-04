dia de retencions a l’ap7. Els trams de l’AP-7 que passen per Sant Julià de Ramis i per Sils van aplegar ahir quilòmetres de retencions per culpa d’una avaria i un accident, que van ocórrer en pocs minuts de diferència. A les 14.44 hores un camió va punxar una roda al quilòmetre 72 a Sant Julià, fet que va provocar el tall de dos carrils, i es van formar dos km de cues en sentit Girona. Pocs minuts després, al km 81, a l’altura de Sils, tres vehicles van veure’s implicats en un accident que va provocar un ferit lleu i tres il·lesos i el tall de dos carrils durant diverses hores.