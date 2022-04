El regidor no-adscrit de l'Ajuntament de Girona i exportaveu de Cs al consistori, Daniel Pamplona, considera que la restitució del grup municipal de Ciutadans amb Míriam Pujola com a única integrant forma part d'un «acord polític» entre l'alcaldessa i la regidora taronja. Pamplona ha afegit que amb aquest acord dona per trencada la seva relació amb el govern local, tot i que la tardor del 2021 va ajudar a Junts i ERC a tirar endavant els pressupostos municipals. La restitució del grup està avalada per un informe de secretaria. El grup municipal de Cs es va disgregar a finals de l'any passat, després que Pamplona expulsés la seva segona regidora (Míriam Pujola) i ell passés a ser regidor no-adscrit.

El mes de desembre el grup de Cs a l'Ajuntament de Girona es va dissoldre després que el seu únic membre, Daniel Pamplona, passés a ser regidor no-adscrit. Aquest divendres, un plenari extraordinari restituirà el grup municipal, però no perquè retorni Pamplona sinó que ho farà la que havia estat el seu número dos, Míriam Pujola, i que el mateix Pamplona va expulsar del grup. Aquest dijous Daniel Pamplona ha carregat en contra de la decisió de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, que autoritza el retorn del grup amb Míriam Pujola al capdavant. Considera que aquesta decisió és un «acord polític» entre l'alcaldessa i la regidora que ajudarà a donar estabilitat al govern local (format per Junts i ERC) pel que queda de mandat. De fet, els dos grups polítics al govern els falta un sol vot per arribar a la majoria, un vot que ara podria obtenir de Cs si es materialitza l'acord apuntat per Pamplona. El motiu del retorn del grup municipal de Cs amb Míriam Pujola al capdavant es deu a un informe de secretaria que avala aquesta decisió. Pamplona ha criticat, però, que la restitució s'excusi en aquest informe «tres mesos i mig després» de la dissolució del grup i mentre hi ha un procés judicial obert.

Trenca relacions amb el govern local

Davant d'aquesta situació, Pamplona ha anunciat que trenca «qualsevol mena de relació política» amb el govern local. Aquesta decisió arriba pràcticament mig any després que Pamplona s'abstingués en l'aprovació dels pressupostos municipals per aquest 2022, una abstenció que va permetre tirar els comptes endavant. El regidor no se'n penedeix perquè considera que en aquell moment va ajudar a la ciutadania a «tenir els primers pressupostos en tres anys» però avisa que aquest acord no es repetirà en el que queda de mandat. A més, retreu que Pujola hagi caigut «en el parany» de Junts en què ofereix la restitució del grup municipal a canvi de tenir estabilitat fins a les eleccions vinents municipals. Per altra banda, l'exportaveu de Cs ha avançat que en les pròximes setmanes anunciarà quin és el seu proper projecte polític. Pamplona va decidir abandonar Cs abans que aquest partit resolgués l'expedient d'expulsió que havia iniciat.

Factures èticament reprovables

Per altra banda, el regidor no-adscrit també ha criticat que Míriam Pujola acumuli un gran nombre de factures de restaurants i desplaçaments sense acreditar. Pamplona ha anunciat que demanarà un informe jurídic que analitzi les despeses per veure si són fonamentades o no. El que sí que ha afirmat Pamplona és que són èticament reprovables perquè hi ha moltes factures de taxi per desplaçaments. El regidor no-adscrit considera que les despeses no estan justificades perquè els regidors no tenen dietes com els diputats al Parlament.