La plataforma femeninista F.A.C. (Faràs alguna cosa?) ha convocat una concentració de protesta aquest matí davant del rectorat de la Universitat de Girona per exigir «la revisió del protocol intern de la UdG contra l’assetjament sexual» i, també, per demanar «l’expulsió de tot el professorat a qui s’hagi acusat amb proves verídiques de ser assetjadors sexuals»

. Una protesta convocada després que ahir una resolució del rector tanqués la investigació oberta per les acusacions sobre presumptes casos d’assetjament per part d’un professor de la Facultat de Filosofia. La investigació es va obrir en aplicació del «Protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència o d’assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat» de la mateixa universitat. I, després de seguir tot el procediment, la investigació interna ha conclòs que «no hi ha proves suficients per decretar que les afirmacions són verídiques.