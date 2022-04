Tres sindicats (UGT, CSIF i SPL-CME) s’han queixat de l’«actitud mostrada» pel regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, i de «donar l’esquena» als treballadors municipals i «en especial al col·lectiu de la Policia Municipal» que consideren que ha estat «menystingut sistemàticament durant els darrers anys». En un comunicat, explicat que el 14 de març, el regidor no va assistir a una formació permanent dirigida al personal de la policia i que va excusar-se «per motius de COVID». A la tarda però, va ser al ple municipal. Els sindicats assenyalen que aquell dia «era una oportunitat per donar explicacions sobre la situació actual d'aquest col·lectiu i quin és el full de ruta per part del consistori envers la Policia Municipal». Apunten que «amb aquests comportaments s'evidencia la diferència entre el discurs polític cap els ciutadans, apostant per la seguretat, amb la veritable realitat de deixadesa i «desatenció» envers els i les agents de la Policia.

Fonts municipals han assenyalat que el regidor va tenir COVID la setmana anterior i que aquell dilluns es va reincorporar al treball presencial va dedicar el matí a posar-ho tot en ordre i a seguir amb les negociacions amb els representants de la neteja, entre d’altres.