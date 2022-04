Unes 200 persones s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Girona per l'alça dels preus, especialment de l'energia. Amb lemes com "a tu que estàs mirant, també t'estan robant" han intentat que es mobilitzés més gent que estava passejant per la ciutat. De fet, la membre de la plataforma Ja n'hi ha prou a les comarques gironines Teresa Viella ha lamentat que no s'hagi sumat més gent a una protesta que "ens hauria de fer sortir a tots al carrer". Durant la marxa s'han escoltat crits contra les empreses energètiques i la classe política a qui Viella fa responsable de "no fer res" per aturar l'escalada "insuportable" de preus. "Vivim les queixes de manera virtual i això a ells no els fa res", diu Viella.

La manifestació ha arrencat des del Parc Central, al costat de l'estació de l'AVE de Girona. Després ha creuat la Gran Via de Jaume I fins arribar a la seu de la Generalitat. Tot i que la previsió era passar per la subdelegació del govern espanyol, finalment els convocants han decidit passar pel carrer Santa Clara, un dels més concorreguts de Girona, fins arribar a la Plaça Independència. Allà s'ha llegit un manifest i s'ha convocat una nova assemblea de l'entitat Ja n'hi ha prou per el proper dimarts. Finalment s'ha llegit un manifest en protesta per la inflació. Viella ha lamentat que no s'hagi sumat més gent a la protesta i assenyala que "no serveix de res queixar-se al bar amb els amics". En aquest sentit, considera que si no hi ha més mobilització els polítics "seguiran igual" i "res no canviarà". "Estem aquí perquè estem farts que ens enganyin, que facin retallades amb els fons públics, amb els fons europeus, que fotin als pagesos, als mestres, als sanitaris i a la classe treballadora en general", remarca. Per tot plegat, Viella ha demanat que "es controli" amb què es gasten els polítics "els impostos que paguem nosaltres". "S'ho estan gastant en collonades, ningú s'ho mira i si es fessin auditories ens en faríem creus", conclou.