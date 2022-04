Desenes de persones s'han congregat a la plaça dels Apòstols de Girona per celebrar el Diumenge de Rams, el primer dels actes litúrgics de Setmana Santa. A les 11 del matí s'ha dut a terme la benedicció de la palma, en un acte que ha presidit mossèn Jaume Julià qui ha substituït el bisbe Francesc Pardo, traspassat la setmana passada.

La mort de Francesc Pardo ha fet que el Bisbat de Girona hagi replantejat totes les celebracions d’aquests dies, ja que el bisbe no hi serà per presidir-les i encara falten setmanes perquè es faci públic el successor de Pardo.

Aquest Diumenge de Rams, el Bisbat de Girona ha homenatjat Pardo a través d’un suplement al Full Parroquial dedicat íntegrament a la seva figura. El document inclou la biografia de Pardo, les paraules que Suñer li va dedicar en la missa de comiat i algunes de les reflexions que va el bisbe va difondre a través de les seves homilies, el Full Parroquial i algunes entrevistes.

A més, aquest diumenge i el següent, dia 17, el Full Parroquial inclourà dues cartes pòstumes de Pardo, que havia deixat escrites abans d’ingressar a l’hospital.