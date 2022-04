Què se sent en tirar-se en paracaigudes? I en nedar al costat d’una simpàtica tortuga marina? Karam i Dylan han quedat, literalment, bocabadats. I és que aquest és, precisament, el termòmetre més fiable per a calibrar l’èxit de la recent estrenada Sala dels Somnis, un espai sensorial interactiu impulsat per l’escola d’educació especial Joan Riu.

La iniciativa, pionera a les comarques gironines, utilitza la tecnologia per fer volar la imaginació dels alumnes i treballar els continguts acadèmics des de l’òptica dels estímuls. Així, a partir d’escenes i imatges que es projecten en una gran pantalla, els alumnes de tots els nivells educatius (dels 3 als 18 anys), interactuen amb les projeccions a través de diversos elements domotitzats. Així, a partir d’imatges, sons i vibracions, s’endinsen en un univers didàctic per a treballar des dels colors a nocions musicals, passant pels colors, les emocions, les matemàtiques o la història, nodrint-se, en tot moment, de l’estimulació sensorial.

El projecte, allunyat de la sala d’estimulació bàsica que confessen que els havia quedat «obsoleta», permet als alumnes «somiar a la vegada que aprenen, perquè quan ets feliç és quan més aprens», assegura la directora del centre, Ariadna Rius. I és que l’espai, afirma, cedeix el protagonisme a cada nen. «Ell decideix amb quin element vol interactuar, abans nosaltres escollíem per l’alumne, però ara és ell qui tria amb quin estímul vol connectar».

A diferència de l’aprenentatge ordinari dins de l’aula, la dinàmica de la Sala dels Somnis els permet «interioritzar els aprenentatges» a partir de l’estimulació visual, auditiva i conceptual, en un entorn més hermètic que aïlla als alumnes dels ímputs que reben a l’aula. «Aquí centrem tota l’atenció en l’estímul que volem treballar». La resposta, la de l’inici. Dos alumnes bocabadats. A més, el projecte també vol treballar aprenentatges funcionals com l’autonomia i les habilitats socials dels usuaris. «Estan molt il·lusionats cada vegada que entren i les seves resistències acaben cedint quan s’endinsen en aquest món», sosté.

L’espai, però, també els serveix per a rebaixar els nivells d’excitació dels alumnes. «També venim aquí quan volem que un nen es relaxi, utilitzem els recursos de la sala per a controlar les emocions», assenyala la subdirectora del centre educatiu, Carme Esteve. I és que la il·luminació i els colors de l’espai es fusionen amb l’escena que es projecta a la pantalla, endinsant els espectadors en un únic ambient.

La posada en marxa de la iniciativa ha permès donar resposta a la inquietud dels educadors: treballar amb les necessitats de tots els alumnes matriculats. L’adequació de l’espai ha estat possible gràcies a l’aportació de capital privat per part de diverses empreses gironines.

Un projecte a mida

El projecte, a més, té infinites possibilitats. I és que l’equip d’educadors pot crear recursos audiovisuals adaptats als interessos de cada alumne, des de la prehistòria fins a Raffaella Carrà, de la que un dels nens n’és fan incondicional. «Volem arribar a ells a partir de les seves motivacions i les seves inquietuds», especifica la directora del centre. Així, ja sigui a través d’eines ancestrals o concerts de la diva italiana, aconsegueixen captar l’atenció dels alumnes. «L’estímul és tan suggerent que accelera l’aprenentatge i estimula els sentits», subscriu.

Aprendre a domar les pors

Més enllà de submergir-se en experiències plaents, la iniciativa també vol donar eines als alumnes per a aprendre a gestionar les pròpies pors. I què millor que una petita sala, custodiada per quatre parets que separen la realitat de la ficció, per a tastar sensacions primerenques. En aquest sentit, el programa incorpora escenes que recreen una eclosió de focs artificials i petards per a començar a integrar gradualment aquests elements. «L’objectiu és donar-los estratègies per a poder gestionar les pors en un entorn controlat a partir de l’observació, i a mesura que van integrant sensorialment els sons, anem incrementant la intensitat perquè, en nits com la de la revetlla de Sant Joan, això ja no els espanti», subratlla la directora.