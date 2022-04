Unes 200 persones es van manifestar ahir a la tarda per carrers del centre de Girona per protestar contra l’alça dels preus, especialment de l’energia. Amb lemes com «a tu que estàs mirant, també t’estan robant» els manifestants van intentar que es mobilitzés més gent que passejava per la ciutat. De fet, la membre de la plataforma «Ja n’hi ha prou» a les comarques gironines Teresa Viella lamentava que no s’hagués sumat més gent a una protesta que «ens hauria de fer sortir a tots al carrer».

Durant la marxa es van escoltat crits contra les empreses energètiques i la classe política a la qual Viella fa responsable de «no fer res» per aturar l’escalada «insuportable» de preus. «Vivim les queixes de manera virtual i això a ells no els fa res», diu Viella. La manifestació va arrencar al Parc Central i va acabar a la seu de la Generalitat, on es va llegir un manifest i es va convocar una nova assemblea de l’entitat «Ja n’hi ha prou» per al proper dimarts.