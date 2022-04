«Olor de cremat. Bombers: el naixement d’un servei públic» és el títol que dóna nom a la nova exposició temporal de Can Caciques, a Llagostera. La peça central de l’exposició és una bomba per apagar incendis comprada per l’Ajuntament de Llagostera el 1875, i restaurada recentment per l’equip de voluntaris que col·labora amb el Centre d’Interpretació de Can Caciques.

A la inauguració hi va participar Francesc Pujadas, Cap del Parc de Bombers de Cassà de la Selva, que ha facilitat informació sobre l’equipament d’extinció d’incendis, des de les primeres bombes fins els camions d’última generació. Durant la presentació es va fer sonar l’antiga sirena del campanar que marcava l’entrada i sortida dels treballadors a les fàbriques i que també s’utilitzava per avisar en situacions d’alerta com ara els incendis. L’exposició es podrà veure fins passat l’estiu. El centre Can Caciques, ubicat al nucli antic de Llagostera, és un complex format per dos edificis -un d’històric i l’altre de nova planta- que es connecten a través d’un pati interior. El seu horari d’apertura és de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores; diumenges i festius d’11 a 14 hores.