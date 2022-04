La firma d’un conveni entre l’Ajuntament de Girona i el Rotary Club per «desenvolupament d’accions per canalitzar l’ajut al poble ucraïnès» amb un import de 6.240 euros no ha agradat a la Plataforma Girona Acull que denuncia que «l’Ajuntament de Girona té un sistema d’atenció a refugiats ucraïnesos insuficient i saturat, mentre atorga diners de cooperació a un club d’empresaris i executius gironins». En un comunicat fet públic aquest dilluns, Girona Acull lamenta que el conveni entre el consistori i el Rotary Club s’hagués acordat en una Junta de Govern Local «sense haver informat al Consell municipal de cooperació, que tenia reunió prevista per al cap de pocs dies i sense haver consultat amb entitats de la ciutat que es dediquen a la solidaritat i la cooperació on destinar de manera més eficient aquesta partida».

Des de Girona Acull es recorda que «l’ajuntament només atén a ciutadans ucraïnesos un matí a la setmana, els dimecres en el centre cívic de Sant Narcís, Serveis Socials estan saturats, el Banc dels Aliments està saturat...». I que, davant d’això, el govern encapçalat per Marta Madrenas firma un acord que «suposa que el club de professionals, executius i empresaris, del que formen part exregidors de Junts com Carles Ribas i Eva Palau, suplanti a l’administració en el seu paper de suport a les persones ucraïneses que arriben a la ciutat». Finalment, la Plataforma Girona Acull demana «explicacions a l’alcaldessa i la regidoria Núria Pi dels criteris que ha seguit el consistori per decidir aquest acord, i esperen que es reforci el sistema d’atenció als refugiats ucraïnesos i no ucraïnesos, en comptes de finançar iniciatives de clubs privats per a fer-se publicitat».