Salt canviarà la cara als carrers Llarg i Sant Dionís amb una reurbanització, que té un cost de més de 751.265 euros, pensada per «millorar el clavegueram, soterrar l’encreuament d’instal·lacions, renovar els paviments i suprimir les barreres arquitectòniques». Les obres es van aprovar en el ple municipal d’aquest dilluns al vespre i la previsió és que comencin passat l’estiu i que s’allarguin al voltant de cinc i sis mesos. «Millorar els carrers de Salt i les xarxes de serveis que en formen part, al mateix temps que prioritzem els vianants a través de les diverses propostes de pacificació del trànsit de vehicles que estem executant», va explicar l’alcalde Salt, Jordi Viñas, sobre una actuació que anirà des del carrer Ausiàs March fins al carrer Sant Joan i inclou la plaça Surroca.

Segons l’ajuntament, les obres permetran «generar canvis en la mobilitat per pacificar el trànsit de vehicles pel barri per donar més protagonisme als vianants». Així, per exemple, a la plaça Surroca es crearà una zona exclusiva per a vianants i s’hi instal·larà un element escultòric relacionat amb la cistelleria. «A finals d’any vam celebrar una trobada amb els veïns per exposar la proposta i escoltar els suggeriments que se’ns van plantejar; algunes d’aquestes propostes s’han inclòs en el projecte que ara hem aprovat inicialment», va apuntar el regidor de Territori, Àlex Barceló.