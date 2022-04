Un dia assolellat i una plaça dels Apòstols plena van esdevenir el preludi d’una benedicció de rams, palmes i palmons que va recuperar, gairebé, la plena normalitat prepandèmia. Molts dels qui, bé per tradició o bé per creença, es van apropar ahir a la catedral de Girona van seguir el refrany al peu de la lletra: «Diumenge de Rams, qui no estrena, no té mans». I és que, la majoria dels assistents van portar un «dress-code» adequat per a l’ocasió.

La benedicció va començar a les onze en punt seguint una pregària de l’Evangeli segons sant Lluc i al cap de pocs minuts, els més menuts acompanyats per familiars i coneguts, van alçar els rams de llorer, les palmes i els palmons per ser beneïts pel President del Capítol de la Catedral, Jume Julià, que va alçar l’encenser i el salpeser i, a toc de canell, el van fer balancejar i va deixar ben beneïts a tots els assistents. Cal recordar, per als no avesats a la religió cristiana catòlica, que el dia de Rams commemora l’entrada de Jesucrist a Jerusalem dalt d’un ruc i acompanyat dels seus deixebles coincidint amb la celebració de la Pasqua jueva. Segons l’Evangeli aquest fet va ocórrer a l’inici de l’última setmana de la seva vida, junts abans del Sant Sopar. Per tant, la festa del Diumenge de Rams és l’inici del que es coneix com la narració de la Passió de Crist. Per recordar l’escena els feligresos compren palmes, palmons i branques de llorer, que són beneïdes.

Una tradició heretada

Des de la distància, un matrimoni de devots, amb un petit ram agafat entre les mans, es mirava la benedicció sense perdre detall. «Quan teníem els nens més jovenets veníem sempre i últimament ho fem en altres esglésies. Per a nosaltres és una tradició, els nostres pares ens ho van inculcar així i ens agrada seguir-ho», destacava la dona.

Acabada la benedicció, els fidels es van adreçar cap a l’interior de la catedral per seguir la missa. Una família, formada per un matrimoni i acompanyada per fills i néts, porta cap a dins del temple els rams de llorer i expliquen la importància que per a ells representa aquesta activitat: «Evidentment tradició ho és. Jo sóc creient i practicant i rememorar aquest moment em fa il·lusió i portar-hi els meus néts, encara més i fer-los-hi viure en ells». La família va rememorar com l’any passat «hi havia poca gent per les mesures covid» un fet que es contraposa amb l’estampa d’ahir. «Tan sols veure tanta gent ja fa goig. A veure si deixem la pandèmia al calaix i amb il·lusió, que no pot faltar per tirar endavant», va destacar l’àvia de la unitat familiar, la Mercè.

Entre els assistents, nombroses famílies i, sobretot, avis i néts, mentre que l’absència de gent jove també era notable.

Pregària pels ucraïnesos

Un cop acabada la benedicció, es va procedir a entrar a la catedral per seguir la missa de Rams, enguany encapçalada per Jaume Julià, que va estar acompanyat dels mossens Joan Baburés i Joan Naspleda, així com del diaca Joan Robé. En el marc de les pregàries que es van llegir, els oficiants van recordar a les víctimes dels conflictes armats, entre ells el d’Ucraïna, així com als afectats per la pandèmia de la covid-19. També hi va haver una pregària en record del difunt Bisbe Francesc Pardo, qui va traspassar el passat 31 de març: «Preguem pell Bisbe Francesc, que sigui beneït al cel de Crist com a cap dels Pastors», van resar. En aquest sentit, també es va fer una pregària per al seu successor, encara per designar, per a qui van demanar que «sigui un pastor bo».

La missa va cloure amb una benedicció. Vora un quart d’una del migdia, els gairebé cinc-cents assistents van abandonar la catedral i van donar per inaugurada la Setmana Santa.