El ple de Girona va aprovar amb els vots a favor de tota l’oposició, la moció del PSC per reclamar que el nou Trueta es faci tot a Salt per «guanyar eficàcia mèdica» i perquè hi ha «menys afectacions urbanístiques», els dos grups del govern hi van votar en contra. Per Junts, el portaveu Lluís Martí, va recordar que hi ha un acord entre el Departament de Salut i els dos ajuntaments i considera que el PSC «sembla que vulgui generar conflictivitat», «aigualir l’acord» o buscar algun «rèdit electoral». Per ERC, el portaveu Quim Ayats, va indicar que sempre han estat partidaris de seguir el que diuen els criteris tècnics i de salut.

En una altra moció presentada per l’ADAC (Ateneu d’Acció Cultural) i defensada per Ramon Llorente, sobre el reconeixement de la ciutat a la lluita obrera en la història de Girona promoguda per la comissió popular Els setze d’Els Químics es va aprovar per unanimitat. Pel que fa a la moció de Guanyem per tal de mobilitzar i donar d’ús a solars i parcel·les urbanes no ocupades de titularitat pública i privada a la ciutat, la resta de formacions no van donar-hi suport en considerar que el text no distingia. Finalment, en un nou episodi de la picabaralla entre la portaveu de Ciutadans, Míriam Pujola, i el regidor no adscrit i expulsat del partit, Daniel Pamplona, es va aprovar una moció de la formació taronja contra el transfuguisme. Tots els grups es van abstenir excepte la mateixa Míriam Pujola que hi va votar a favor.