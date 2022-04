Amb la recent, i encara no conclosa, polèmica sobre el seu acord amb el govern de Girona per aprovar el contracte de residus de fons, l’aval d’un informe dels serveis jurídics ha permès que Míriam Pujola sigui la portaveu del recuperat grup municipal de Ciutadans. I, per tant, que rebi un sou públic de 23.168,16 euros bruts anuals. Exactament, el mateix import que el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, en una escala de retribucions entre els regidors de l’Ajuntament de Girona que va dels pocs menys de 15.000 euros als gairebé 55.000. A la banda baixa, 14.486,76 euros anuals en concepte d’indemnització si s’assisteix a totes les sessions, hi ha els regidors de l’oposició que no tenen estipulada cap dedicació ni són portaveus, mentre que a la part alta hi ha els quatre regidors amb dedicació exclusiva amb els 54.809,64 euros bruts que cobren cada any.

A Girona, com també passa amb la cap de files del partit socialista Sílvia Paneque, els dos principals càrrecs del govern municipal compaginen l’Ajuntament amb altres ocupacions públiques. Així, tant l’alcaldessa Madrenas com el vicealcalde, i portaveu d’ERC, Quim Ayats no cobren cap nòmina de l’Ajuntament perquè ja ho fan del Parlament de Catalunya i de la Diputació de Girona respectivament. Això sí, tots dos cobren indemnitzacions per assistència amb un màxim anual, tant per a Madrenas com per a Ayats, de 38.845,08 euros. Aproximadament, setze mil euros menys que els gairebé cinquanta-cinc mil de les nòmines dels únics quatre regidors que dediquen tota la seva jornada laboral a l’Ajuntament de Girona. Són la regidora d’Hisenda, Maria Àngels Planas, i la de Mobilitat, Marta Sureda, les dues de Junts; i dos d’ERC: Maria Àngels Cedacers (Ciutadania) i Àdam Bertran (Educació). Els quatre amb l’esmentada nòmina de 54.809,64 euros bruts.

Per sota seu, i encara per sobre de la indemnització de Madrenas i Ayats, hi ha el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí (Junts), amb un sou de 41.531,10 euros per una dedicació de 30 hores a la setmana. La resta de regidors de Junts a l’equip de govern - Glòria Plana, Martí Terés, Núria Pi, Eva Palau i Eduard Berloso de Junts- guanyen 31.286,76 euros en concepte d’indemnització; mentre que la quarta regidora d’Esquerra, Annabel Moya (Habitatge) té una dedicació de 20 hores a canvi de 24.870,48 euros. A l’oposició, a més dels 23.168 euros de Salellas i Pujola; Daniel Pamplona (no adscrit) en cobra 23.038,35 euros i Bea Esporrín (PSC), 15.259, 76 per una dedicació de 23 hores. Els altres tots van per indemnitzacions. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, té un màxim de 22.045,08 euros i la resta de regidors del PSC i de Guanyem, 14.486,76 euros.