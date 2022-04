La Taula de Mobilitat de Girona s'ha reunit aquest dimarts per començar a definir la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de la ciutat, en aplicació de la Llei de canvi climàtic i transició energètica, ha informat el consistori.

La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, i el regidor de Sostenibilitat de Girona, Martí Terés, han explicat les característiques que han de tenir les zones de baixes emissions i com es podria aplicar a Girona.

En la trobada han participat representants municipals, al costat de membres d'entitats veïnals, del sector de la restauració i del comerç, entre altres.

La delimitació de l'àmbit d'una ZBE ve determinada per criteris tècnics, ja que l'àmbit ha de coincidir amb la zona on els paràmetres de la qualitat de l'aire superin els límits de la normativa espanyola (RD 10/2011, de 28 de gener, relatiu a la qualitat de l'aire).

Malgrat que la qualitat de l'aire a Girona en el seu conjunt és bona, hi ha determinats punts del municipi on, en hores i dies concrets, se supera el valor límit establert per la normativa o s'apropa al mateix.

La millora de la qualitat de l'aire és un dels motius principals pels quals la Llei de canvi climàtic i transició energètica obliga a tenir una ZBE definida a tots els municipis de més de 50.000 habitants abans de finalitzar el 2023.

Aquesta ZBE ha d'anar acompanyada d'altres mesures per fomentar la mobilitat sostenible, com la creació de carrils bici i aparcaments dissuasius.

"Tenim clar -ha afirmat Marta Sureda- que la zona de baixes emissions ha de garantir l'equilibri entre diversos factors, i per això volem escoltar tothom i així prendre una decisió el més ponderada possible".