Amb sorpresa i incomprensió. Així es va rebre des de l'Ajuntament de Girona, el dur comunicat de la Plataforma Girona Acull on es denunciava que el govern municipal havia "destinat diners dels ajuts per a refugiats ucraïnesos a un club d'empresaris i executius gironins". La denúncia es referia a un conveni econòmic de 6.240 euros amb el Rotary Club que, segons es detalla des de l'ajuntament gironí, es van destinar a pagar "la benzina" de dos viatges del camió per portar cap a Ucraïna part de l'abundant material que la comunitat d'aquest país a Girona i al seu entorn havia recollit. "Estem parlant de la primera setmana de la guerra, la comunitat ucraïnesa es va posar en contacte per veure si els podíem ajudar a portar el material que havien anat recollint i que anaven guardant en una nau a Domeny", explica la regidora de Drets Socials i Cooperació de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, que puntualitza "el Rotary ens va venir de la mà de la comunitat ucraïnesa, perquè ja estaven col·laborant en la recollida d'aquells primers dies". Segons Núria Pi, el conveni econòmic s'ha fet amb el Rotary Club, perquè la comunitat ucraïnesa no estava constituida legalment com a associació. "Es tractava d'ajudar, hauriem fet el mateix amb una altra associació, ells posaven el camió i el conductor, que no cobrava res, i nosaltres els ajudàvem amb la benzina", explica Pi que sosté que tots els contactes es van fer amb la comunitat ucraïnesa - "que van venir a parlar amb mi" i no pas amb el Rotary Club.

Girona Acull denuncia que l’Ajuntament doni al Rotary diners dels ajuts per a refugiats ucraïnesos Núria Pi comparteix amb Girona Acull, i amb la Coordinadora d'ONGs, que és millor que les ajudes a Ucraïna es vehiculin a través d'organitzacions que treballin sobre el terreny. Millor amb donacions econòmiques, que no pas enviant camions de material. "La comunitat ucraïnesa ens va explicar que ho feien a través de la Creu Roja d'Ucraïna que assegurava que el material tindria un bon ús; des de l'Ajuntament creiem que hem d'estar més centrats en ajudar als refugiats que ja tenim aquí, però en aquell moment, repeteixo que era la primera setmana de la guerra, la comunitat ucraïnesa va recollir molt material perquè l'onada de solidaritat va ser molt gran", argumenta Pi sobre la necessitat del conveni firmat amb el Rotary Club que, en aquells primers dies del conflicte, "ja estava col·laborant amb la comunitat ucraïnesa de la ciutat".