L’Ajuntament de Girona va presentar aquest dimarts al vespre l’àrea que quedarà afectada per la zona de baixes emissions (ZBE) de la ciutat. Hi haurà tot el Barri Vell i el Mercadal, però també tot el barri Devesa- Güell, el sector nord de Sant Narcís (Pare Coll i parc Central) i el nord de l’Eixample (des d’Emili Grahit cap al Mercat del Lleó). La zona afectada és on determinats vehicles, cotxes vells o que contaminin no podran entrar-hi. Tot i això, fonts municipals, ahir van indicar que encara s’ha de determinar quins vehicles i va apuntar que «hi haurà excepcions» i dependrà també de tot el que es parli a partir d’ara. «La voluntat és que tingui les mínimes afectacions», van insistir. A grans trets, l’àrea ve delimitada al sud pel carrer Emili Grahit i el Passeig d’Olot fins a l’encreuament amb el carrer Riu Güell i Josep Tarradellas a l’oest fins al palau de Fires. Al nord pel passeig de la Devesa i el Pont de Pedret i a l’est pel carrer de la Muralla i la pujada de les Pedreres, fins a creuar el riu per la plaça Catalunya i resseguint el riu fins a la plaça dels Països Catalans.

La Taula de Mobilitat de Girona es va reunir dimarts a la tarda per començar a treballar per definir la zona de baixes emissions (ZBE) de la ciutat. La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, i el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, van explicar les característiques que han de tenir les ZBE i com es podria aplicar a Girona. També van participar en la trobada membres d’entitats veïnals, d’AFA i de restauració i comerços.

La delimitació de l’àmbit d’una ZBE ve determinada per criteris tècnics, ja que l’àmbit ha de coincidir amb la zona on els paràmetres de la qualitat de l’aire superin els límits de la normativa espanyola. Els paràmetres que es controlen amb sensors a la ciutat són NO2 (diòxid de nitrogen) i PM10 (partícules sòlides). El govern va insistir en què «malgrat que la qualitat de l’aire a Girona en conjunt és bona, hi ha determinats punts del municipi on, en hores i dies concrets, se supera el valor límit establert per normativa o s’hi apropa».

La millora de la qualitat de l’aire és un dels motius principals pels quals la Llei de canvi climàtic i transició energètica obliga a tenir una ZBE definida a tots els municipis de més de 50.000 habitants abans d’acabar el 2023. Aquesta ZBE ha d’anar acompanyada d’altres mesures per fomentar la mobilitat sostenible, com la creació de carrils bici i aparcaments dissuasius.

Segons la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, «tenim clar que la zona de baixes emissions ha de garantir l’equilibri entre diversos factors, i per això volem escoltar tothom i així prendre una decisió al màxim de ponderada possible. En general, a Girona tenim una bona qualitat de l’aire i hem d’incidir en aquells punts on no es compleixen les condicions mínimes de qualitat, per concentració de NO2».

Aquest procés s’ha iniciat dimarts per complir amb els requisits de terminis que marquen les subvencions Next Generation de la Unió Europea d’aquest projecte, que obliguen a tenir les actuacions iniciades al llarg de l’abril. La definició de la ZBE de la ciutat ha de quedar recollida en una ordenança que també establirà els requisits i les restriccions de circulació dins de l’àrea. La redacció d’aquest document inclourà un procés participatiu i s’aprovarà per Ple.