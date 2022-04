Tal dia com avui de fa 10 anys, obria al carrer Santa Clara de Girona la gelateria Rocambolesc, un "dolç" projecte ideat per Jordi Roca i Alejandra Rivas. Aquell 13 d'abril de 2012, es van formar cues per provar els gelats ideats pel petit dels germans Roca i la seva dona. Actualment, les cues a la porta del Rocambolesc se segueixen repetint, sobretot els caps de setmana i dies festius.