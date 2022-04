Nou accident a la cruïlla entre els carrers Bernat Boades i de l'Illa, al barri Devesa- Güell Una motorista s'ha encastat contra un cotxe en aquest encreuament on hi ha clarament les preferències de pas senyalitzades. El xoc s'ha produït quan faltaven pocs minuts per dos quarts de deu del matí. Al lloc dels fets s'hi han apropat agents de la policia municipal i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que ha atès la motorista que es queixava de dolors a les cames. Durant una estona s'han generat cues al carrer de lIla pels vehicles provients del carrer Santa Eugènia. Fa pocs dies hi va haver un accident similar en el mateix punt.