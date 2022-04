Els Mossos d'Esquadra investiguen un intent de robatori en un bar de Salt (Gironès) amb el mètode de la submissió química. Segons ha pogut saber l'ACN, dilluns de la setmana passada el sospitós va anar a un establiment situat al carrer Moreneta i va oferir una beguda a la propietària. La dona la va rebutjar, però, finalment, va aconseguir que l'amo del local se la prengués. Immediatament, es va trobar malament i es va marejar. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per identificar i detenir l'autor dels fets. Sospiten que es tractaria de Mohamed H., arrestat l'agost passat per robar a bars de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i Castelldefels (Baix Llobregat) utilitzant el mateix mètode.

Els fets van tenir lloc dilluns de la setmana passada a un bar situat al carrer Moreneta de Salt. Segons fonts properes al cas, un client va intentar convèncer la propietària de l'establiment perquè es prengués una beguda. La dona se'n va desentendre, però sí que en va consumir el seu home, que de seguida es va començar a marejar i va caure a terra. Per això, els investigadors sospiten que hi podria haver abocat algun sedant. Segons confirmen els Mossos d'Esquadra, es tractaria d'un intent de robatori perquè el lladre no va aconseguir endur-se res del bar. Els Mossos han obert una investigació per localitzar-lo i detenir-lo.

Segons fonts consultades per l'ACN, el sospitós seria Mohamed H., un home amb antecedents per robatoris amb el mètode de la submissió química en bars de l'àrea de Barcelona. Els Mossos no ho confirmen oficialment, però, segons les mateixes fonts, les víctimes del bar de Salt l'haurien reconegut fotogràficament. El 17 d'agost van detenir un home que actualment té 47 anys com a suposat autor de robatoris a dos bars de l'Hospitalet de Llobregat i Castelldefels amb el mateix mètode. La investigació per aquests fets va començar el 4 d'agost quan el propietari del bar de l'Hospitalet va ser ingressat després de perdre la consciència mentre treballava.

Davant les sospites de l'home que algú hagués manipulat un cafè que es va prendre, va ser sotmès a una analítica que va confirmar que havia ingerit algun tipus de sedant. Posteriorment, va comprovar que li havien robat tots els diners que guardava al bar. Gràcies al testimoni d'alguns clients del local que van aportar dades sobre un individu que havia actuat de manera estranya, els agents van poder identificar el sospitós: un home que ja havia estat detingut mesos abans al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona per robatoris similars. Mentre localitzaven el sospitós, els investigadors van tenir coneixement del robatori al bar de Castelldefels. També en aquesta ocasió havien sostret els diners d'un bar després que el seu propietari perdés la consciència en consumir una beguda. A l'hospital també es va confirmar que havia ingerit algun tipus de fàrmac sedant.

En aquest cas, les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat van permetre als investigadors comprovar que el lladre era el mateix que en el robatori del bar de l'Hospitalet. Un cop recollits tots els indicis, els Mossos van establir un dispositiu per localitzar l'home que va finalitzar amb la seva detenció a l'Hospitalet de Llobregat. En el moment de l'arrest, el sospitós duia a sobre dos pots amb algun tipus de substància química.