La Processó del Sant Enterrament de Girona torna a sortir aquest divendres pels carrers de la ciutat després que la pandèmia impedís que se celebressin els actes massius a la via pública durant les dues darreres Setmanes Santes. El recorregut que ha pensat la Junta de Confraries de Girona és el mateix que els darrers anys que s’havia pogut sortir, passant primer per la Rambla Llibertat i tornant per la plaça del Vi després d’una breu incursió pel barri del Mercadal (pont de Pedra, Carrer Nou, Fontanilles, Sant Francesc, plaça Catalunya i Albereda). Aquest any, el recorregut de les dotze confraries començarà a les nou del vespre des de la Catedral i després de baixar per la pujada de Sant Feliu anirà cap a la Rambla des del carrer Ballesteries. L'hora d’inici és la mateixa des de l’any 2015 quan es va decidir començar abans una hora la Processó per evitar acabar tant tard.

Serà el mateix recorregut que es va aprovar ja l’any 2016 i que va canviar el sentit de part del recorregut per evitar passar per la Rambla en una hora en què el carrer ja estava desangelat. Passant primer per la Rambla es busca que si hi ha molta gent pugui estar en un carrer més ampli i en una hora no tan tardana. L’any 2019 es van suspendre tots els actes de Setmana Santa de Girona, inclosa la Processó del Sant Enterrament pel confinament fruit de l’impacte de la pandèmia. L’any passat, es va fer tan sols l’acte de la Veneració de la Creu, a les escales de la Catedral, que normalment tanca la Processó. Abans de l’inici de la Processó però, els Manaies hauran sortit ja al carrer per anar a buscar el pendonista, Robert Xifre, a casa seva on està custodiant la insígnia de l’entitat, per anar fins al castrum de Sant Lluc i participar posteriorment, com una confraria més, a la Processó del Sant Enterrament. En cas de pluja, la Processó com a tal no es faria i se substituiria per un acte a l’interior de la Catedral. Qui vulgui veure els passos de la processó, aquest mateix divendres estaran exposats a la pujada de Sant Feliu des del migdia. Els Manaies de Girona lliuren el penó enmig de l’emoció del retrobament